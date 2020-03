Les présidents de parti se retrouvent au parlement

Les présidents des partis socialistes, libéraux, du CD&V et de la N-VA se sont retrouvé dimanche à 14h à la présidence de la Chambre sous la houlette des deux missionnaires royaux, Patrick Dewael (Open Vld) et Sabine Laruelle (MR).

Cette réunion des six partis suit une autre réunion qui s’est achevée dans la nuit, vers 2h00 du matin, et un Bureau du PS à l’issue duquel le président, Paul Magnette, a signifié le refus de son parti de changer le gouvernement fédéral actuel alors que le pays est confronté à la pandémie de coronavirus et sa disposition à soutenir l’exécutif en place depuis les bancs parlementaires.

M. Magnette a rappelé son point de vue en arrivant à la réunion. «Ce n’est pas le moment de nommer de nouveaux ministres. Depuis jeudi, nous voyons que le gouvernement fédéral collabore très bien avec ceux des Régions. Ce qui compte, c’est de prendre les mesures nécessaires», a-t-il expliqué.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a abondé dans le même sens. Il a appelé les autres partis à donner au gouvernement fédéral les moyens de fonctionner. «Le mieux, c’est d’avoir une majorité parlementaire», a-t-il ajouté.

Maintenir les forces en présence

Selon lui, l’urgence impose de «ne pas s’embourber dans des processus de formation qui prennent du temps». «Composer un cabinet ministériel, cela prend un mois», a-t-il précisé.

«Les gens ne comprendraient pas. Aujourd’hui, Sophie Wilmès (Première ministre), Maggie De Block (ministre de la Santé), Pieter De Crem (ministre de l’Intérieur) sont les points de référence de la population», a-t-il fait remarquer.

Le président du CD&V, Joachim Coens, n’a pas souhaité faire de commentaire.

Les présidents de la N-VA et de l’Open Vld ne se sont pas montrés aux médias.

Lundi, M. Dewael et Mme Laruelle doivent présenter leur rapport final au Roi. L’idée d’un gouvernement d’urgence, qui a circulé pendant plusieurs jours et qui aurait rassemblé PS et N-VA, semble avoir fait long feu.