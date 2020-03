Quarante-sept trains P de et vers Bruxelles seront supprimés à partir de lundi, annoncent la SNCB et Infrabel dans un communiqué commun.

Cette mesure permettra toutefois d’assurer 97% de l’offre normale. Les deux sociétés disent avoir observé une forte diminution de la fréquentation des trains (30 à 35% d’occupation enregistrée en pointe le vendredi 13 mars).

«Toutes les lignes continueront à être desservies et la composition des trains sera renforcée si nécessaire afin de permettre de maintenir un taux de fréquentation modéré et ainsi de limiter les risques de contamination entre voyageurs», assurent la SNCB et Infrabel. «Cette adaptation est une première phase qui pourrait évoluer en fonction de l’évolution de la situation, de l’absentéisme pour maladie des membres du personnel des deux entreprises ferroviaires et du taux d’occupation des trains.»