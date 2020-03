197 nouvelles infections au coronavirus en Belgique

Ce samedi 14 mars, 197 échantillons ont été testés positifs au Covid-19, augmentant le nombre total de cas à 886.

Le SPF Santé Publique indique que 137 patients résident en Flandre, 28 en Wallonie et 27 à Bruxelles, et que le lieu de résidence des 5 dernières personnes n’est pas connu.

Depuis le début de la pandémie, 886 cas d’infections au coronavirus ont été détectés. Parmi ceux-ci, 136 personnes sont hospitalisées dont 33 sous assistance respiratoire aux soins intensifs.

Ce nouveau record représente une augmentation significative du nombre de cas sur le territoire, qui s’accentuera encore dans les prochains jours selon les autorités sanitaires.

Ces dernières rappellent qu’il est très important de rester chez soi dès qu’un état de maladie est constaté (fièvre, toux, problèmes respiratoires, …) et de contacter directement son médecin traitant. Les autres recommandations nationales sont plus que nécessaires, afin que chacun puisse aider à ralentir la progression de l’épidémie et protéger les personnes sensibles.