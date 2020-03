VIDÉO | Coronavirus: confinés, les Napolitains font vibrer la ville en entonnant un célèbre chant de supporters

Les vidéos d’Italiens chantant en chœur au balcon continuent de circuler sur la Toile. À Naples, c’est toute la ville qui a résonné au son d’un chant de tifosi.

L’Italie vit son premier week-end d’isolement complet à cause de l’épidémie de coronavirus. Le pays reste un des plus touchés à travers le monde. Selon le bilan publié samedi soir, ce sont désormais 1.441 personnes qui ont été tuées par le Covid-19 dans le pays. Plus de 21.000 Italiens ont été détectés positifs, dont 3.500 lors des dernières 24 heures.

Le silence est parfois lourd. Mais les Italiens se plaisent à le briser à coup de chansons, de l’hymne italien à la Macarena. À Naples, ville de foot, les habitants se sont mis à chanter en chœur le fameux chant « Un giorno all’improviso », né il y a quelques années dans les travées du stade San Paolo et repris depuis lors par des supporters d’autres clubs, de Liverpool au Standard de Liège et à Charleroi.

«Faisons chanter Naples!» Le capitaine du club où évolue Dries Mertens, l’attaquant international italien Lorenzo Insigne, a battu le rappel et les Napolitains ont transformé la ville stade géant. Incroyables images!

Naples tonight: “Un giorno all’improvviso”. 💙



📽 IG | thedegais pic.twitter.com/uIzjZAWFvl — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) March 14, 2020