Coronavirus: un médecin généraliste de Charleroi sous respirateur

Un médecin généraliste de Charleroi âgé de 70 ans a été contaminé par le Covid-19 et ensuite été hospitalisé puis placé sous respirateur, indique la Fédération des associations de généralistes de Charleroi (FAGC) au magazine médical Medi-Sphère.

Aux dernières nouvelles, l’état du praticien était stable. Il s’agit du premier cas connu de médecin généraliste contaminé.

«Mais qui risque de ne pas rester isolé si les généralistes ne reçoivent pas rapidement des masques appropriés à leur pratique», réagit le Dr Bets, vice-président de la FAGC.

Le CHU de Charleroi a, semble-t-il, testé environ 10 prestataires en milieu de semaine (médecins généralistes et autres disciplines), 20 jeudi et 39 vendredi.

Les dernières procédures en date éditées par Sciensano invitent à ne plus prélever d’échantillon pour le diagnostic du Covid-19 sur les professionnels de soins atteints de symptômes légers mais qui ne présentent pas de fièvre, écrit Medi-Sphère. «À l’heure où les kinés et les infirmiers à domicile, par exemple, peinent à attirer l’attention sur leur situation, ce n’est pas un luxe de dire et de répéter que les soignants sont particulièrement exposés aux contaminations et qu’il faut prendre leur protection au sérieux.»