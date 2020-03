Coronavirus - Malgré le virus, la Bavière maintient ses élections municipales

(Belga) Malgré les mesures drastiques pour lutter contre le coronavirus qui paralysent en partie la vie publique, la Bavière a décidé de ne pas reporter les élections municipales. Dimanche, le scrutin se tiendra donc dans plus de 2.000 municipalités et plus de 70 districts.

Les premiers cas de coronavirus détectés en Allemagne l'ont été en Bavière et la maladie a depuis lors complètement éclipsé les élections. La question de savoir comment le virus va affecter le vote a relégué au second plan les luttes politiques. Un deuxième tour sera organisé le 29 mars dans les localités où il n'y aura pas de vainqueur clair dimanche soir. (Belga)