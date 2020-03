Coronavirus - Toutes les célébrations de la Semaine Sainte sans aucun fidèle à Rome, annonce le Vatican

(Belga) Le pape François célébrera toutes les célébrations de la Semaine Sainte, qui débute le dimanche 5 avril pour se terminer le 12 avril, sans la présence physique des fidèles, a annoncé samedi soir le Vatican.

La Préfecture de la Maison pontificale justifie cette décision par l'urgence sanitaire internationale actuelle due à la pandémie de coronavirus. Jusqu'au 12 avril, les audiences générales du Saint-Père et les prières de l'Angélus ne seront en outre disponibles qu'en direct streaming sur le site officiel de Vatican News. La Semaine Sainte constitue un temps fort du calendrier chrétien et commémore les derniers jours de la vie de Jésus. Plusieurs messes et rassemblements réunissant des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre ou dans la basilique du même nom ont traditionnellement lieu durant ces quelques jours à Rome. (Belga)