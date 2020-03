WRC - Arrêté samedi soir, le rallye du Mexique n'ira pas à son terme

(Belga) Le rallye du Mexique, troisième rendez-vous du championnat du monde des rallyes WRC, va se ponctuer ce samedi soir heure mexicaine. Sa quatrième et dernière journée dimanche a été annulée afin de permettre à tous les membres des écuries de rentrer dans leur pays au regard de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. L'organisation l'a annoncé samedi.

Le rallye se terminera donc après l'ES 21 samedi soir. "Beaucoup de pays ayant déjà imposé des restrictions de voyage, toutes les parties sont tombées d'accord afin de permettre aux officiels, pilotes et membres des écuries de pouvoir rentrer chez eux", pouvait-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du championnat. Comme les pilotes auront parcouru plus de 75% du tracé total du rallye samedi soir, les points au championnat du monde seront attribués. Ce qui ne fait pas forcément les affaires de Thierry Neuville (Hyundai). Co-leader du championnat en arrivant au Mexique, le pilote belge a dû abandonner vendredi après un problème électrique. Samedi, il a malgré tout pu reprendre le départ mais avait forcément perdu tout espoir de victoire, et donc de marquer des points au classement général. "La décision a été prise à l'unanimité", a déclaré le Belge Yves Matton, directeur rallye de la FIA, fédération internationale de l'automobile. "La priorité était d'assurer un retour en toute sécurité pour tous les membres des équipes." Le Français Sébastien Ogier (Toyota) est en tête après 15 spéciales alors que Neuville est 17e. (Belga)