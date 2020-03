Sunweb annule tous ses voyages jusqu’au 31 mars

Le tour-opérateur Sunweb a annoncé ce samedi soir l’annulation, jusqu’au 31 mars – et jusqu’au 17 avril pour la Turquie, de l’ensemble de ses voyages en avion et à la montagne.

«Nous informons actuellement tous les clients concernés par e-mail, SMS et téléphone que nous devons annuler leurs vacances. Tous nos clients concernés recevront la valeur exacte de leur séjour en bon d’achat pour leurs prochaines vacances pouvant être prises entre le 1er mai 2020 et le 1er mai 2021 vers la destination de leur choix. Cette mesure s’applique pour les séjours au soleil et aux sports d’hiver», précise la société.

Les vacanciers qui sont déjà partis, eux, seront rapatriés. «Nous sommes en consultation avec les autorités et nos partenaires (compagnies aériennes et compagnies de bus) pour voir à quelle vitesse nous pouvons rapatrier nos clients en Belgique», ajoute Sunweb.

Plus tôt dans la journée, TUI avait déjà annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de ses voyages à forfait. Le voyagiste Corendon avait lui décidé d’annuler tous ses voyages jusqu’au 31 mars.