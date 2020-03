Coronavirus: le transfert des patients du CHC vers le MontLégia débutera plus tôt que prévu

Le déménagement vers la nouvelle clinique liégeoise est finalement avancé. Il commencera huit jours plus tôt que prévu. C’est l’épidémie de coronavirus qui pousse la direction à prendre cette décision.

Initialement prévu en février, le déménagement avait été repoussé au week-end du 28 mars. Il débutera finalement vendredi prochain.

«Les patients de la clinique Saint-Joseph seront ainsi transférés dès le vendredi 20 mars, ceux de l’Espérance le vendredi 27 mars et ceux de Saint-Vincent le samedi 28 mars comme initialement prévu pour ces derniers. Certains services adultes de la clinique de l’Espérance seront néanmoins transférés au fur et à mesure, à partir du lundi 23 mars», indique le centre hospitalier chrétien (CHC) dans un communiqué.

La clinique de Saint-Joseph à Liège sera la première concernée par le déménagement. EdA L’épidémie de coronavirus est avancée comme justification à cet accélaration de la procédure. «Le groupe santé CHC estime que le plan d’urgence hospitalier (PUH) activé dans tous les hôpitaux généraux accentue l’impératif de la mise en service de la clinique CHC MontLégia. Ces conditions, en sus de l’annulation des consultations et examens non urgents et de l’interdiction de visite, et la baisse d’activité qu’elles provoquent, plaident pour la mise en oeuvre du déménagement avant le pic de l’épidémie. Dans le contexte actuel où l’on doit faire preuve de la plus grande solidarité, nous estimons qu’il est de notre devoir de mettre cet outil le plus rapidement possible à la disposition de la population en cette période de crise sanitaire», selon Alain Javaux, directeur général du Groupe santé CHC.

Le MontLégia est toujours en chantier mais le CHC assure que tout sera prêt vendredi prochain. EdA Le CHC assure que le MontLégia est «prêt» et souligne que sa capacité va passer de 32 à 48 lits de soins intensifs adultes. «Le nouvel hôpital offre une capacité de prise en charge supérieure tant en surfaces qu’en concentration d’équipes et d’appareillages», souligne le Dr Philippe Olivier, directeur médical du Groupe santé CHC. «Nous serons en mesure, si nécessaire, d’y augmenter de manière significative le nombre de lits intensifs dans un délai rapide.»

Et le communiqué d’avancer comme autre argument: «Le regroupement de nos forces et moyens sur un seul site renforcera grandement notre efficacité en termes de garde médicale, de supervision de patients, d’expertise, etc. Un rassemblement des équipes permettra notamment de faire face plus facilement à l’absentéisme des collaborateurs s’ils devaient à leur tour être touchés par le virus.»

Le déménagement se fera en collaboration avec la société canadienne HCR (Health Care Relocation).

Davantage de précisions seront données ce dimanche lors d’une conférence de presse à 11h.