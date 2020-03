Coronavirus: le CHUP de Mons-Borinage annonce des mesures face au covid-19

Le Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB) a, dans le cadre du plan d’urgence, adopté une série d’actions sur ses deux sites de Mons, dans le but de limiter la propagation du coronavirus, a indiqué l’hôpital, samedi, dans un communiqué.

Une cellule de coordination, principalement composée de directeurs de l’hôpital, de médecins clés (des urgences et des soins intensifs) et du comité d’hygiène hospitalière, a été mise sur pied.

En ce qui concerne le CHU Ambroise Paré à Mons, les visites sont interdites dans tous les services sauf en maternité pour les deux parents des nouveau-nés, en pédiatrie pour un seul parent, ainsi que pour les patients en fin de vie. Toutes les consultations et interventions chirurgicales non urgentes sont postposées. Ces reports sont décidés en concertation avec les équipes médicales et tous les patients concernés sont appelés personnellement. Trois unités du CHU ont été dédiées aux patients covid-19 confirmés ou suspectés.

Toutes les visites sont, par ailleurs, interdites au sein du site du CHP Chêne aux Haies, où certaines consultations sont également reportées.