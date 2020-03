D1 dames: la compétition arrêtée à cause du coronavirus, Castors Braine déclaré champion

Ce samedi, la fédération belge et les clubs se sont réunis pour évoquer le sort de la compétition. Celle-ci est d’ores et déjà terminée, et, en toute logique, le Castors Braine est déclaré champion.

En raison du coronavirus, le championnat de D1 dames est à l’arrêt. Ce samedi, la fédération a décidé de stopper la compétition avec effet immédiat.

Le Castors Braine, premier à l’issue de la phase classique, est déclaré champion. Il n’y aurait pas descendants. Enfin, avec l’arrêt d’Anvers, Waregem pourrait être intéressé par la montée en D1.

Selon nos sources, la finale de la Coupe de Belgique, entre Braine et Boom, est reportée en septembre.

Six clubs sont intéressés par une participation à une compétition européenne, mais il n’y a que cinq places disponibles en Eurocup. En sachant que le Castors Braine n’a pas encore décidé s’il allait participer à l’Euroleague ou l’Eurocup.

Pas encore de décision chez les hommes

Après les dames, la fédération se réunit en ce moment avec les clubs de D1 hommes pour décider de la suite de la compétition. Selon nos sources, on devrait se diriger vers une décision similaire à celle prise pour la D1 dames.

Dans ce cas, Ostende serait déclaré champion.