Des courses virtuelles pour remplacer celles annulées à cause du coronavirus

Que les amateurs de sport auto se rassurent un peu: si les courses de premier plan ce week-end et dans les semaines à venir ont été annulées en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, des courses virtuelles les remplaceront dimanche.

Plusieurs initiatives ont vu le jour qui opposeront pilotes professionnels et pilotes eSport sur des circuits virtuels.

The Race proposera un affrontement, sur la simulation rFactor2, entre le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen, les pilotes d’IndyCar français Simon Pagenaud et américain Colton Herta ou encore le pilote de Formule E portugais Antonio Felix da Costa, pour ne citer qu’eux.

Le Britannique Lando Norris, une des révélations de la saison 2019 de F1, participera lui au Grand Prix d’Australie virtuel organisé par Veloce Esports, dont le pilote de Formule E français Jean-Éric Vergne est le co-fondateur et ambassadeur.

Ces courses, bon filon pour promouvoir l’eSport mécanique, seront diffusées sur les plateformes YouTube et Twitch.

La suppression de la trêve estivale, la prolongation de la saison en décembre et des week-ends de course réduits à deux jours font partie des options envisagées pour conserver «17-18 GP ou plus» en 2020, a confié l’un des dirigeants de la F1, Ross Brawn, dans une interview à la chaîne britannique Sky Sports.

En moto de vitesse, la manche d’ouverture au Qatar a été annulée dans la catégorie reine du MotoGP et les GP de Thaïlande, des Etats-Unis et d’Argentine reportés du début à la fin de saison dans toutes les catégories.

En Championnat du monde des rallyes (WRC), si le Rallye du Mexique est maintenu ce week-end, la manche suivante en Argentine, qui devait se courir du 23 au 26 avril, a été reportée.

La Formule E a annulé ou reporté cinq ePrix (Sanya, Rome, Paris, Séoul et Jakarta). L’IndyCar a annulé ses quatre premières courses, jusqu’à fin avril. Aux Etats-Unis toujours, les 1.000 miles de Sebring, -6e manche du Championnat du monde d’endurance (WEC)-, n’auront pas lieu non plus la semaine prochaine.