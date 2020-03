Paris-Nice: le champion du monde Mads Pedersen abandonne à cause du coronavirus

Le champion du monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ne prend pas le départ de la septième et dernière étape de Paris-Nice (WorldTour) ce samedi.

Le Danois dit accepter «la décision du gouvernement danois» qui, en raison de la progression rapide du coronavirus, exige que tous ses sujets retournent dans le pays dès que possible.

«La décision a été prise en consultation avec l’équipe», a expliqué Pedersen dans une déclaration de son équipe. «Mon pays a demandé à rentrer le plus rapidement possible et je respecte cette décision. Je regrette de devoir laisser l’équipe, mais je crois que dans cette situation, nous devons respecter les autorités. J’espère qu’en courant ces derniers jours, nous avons pu donner aux gens une certaine distraction».

Pedersen, 24 ans, occupait la 76e place au classement général de Paris-Nice. Après la sixième étape, l’équipe Israel Start-Up Nation a décidé de jeter l’éponge dans la Course au soleil. Plus tôt vendredi, Bahreïn-McLaren, l’équipe du leader Dylan Teuns, avait déjà choisi de ne pas prendre le départ de la sixième étape. Jumbo-Visma, Astana, Mitchelton-Scott, Movistar, CCC, UAE Team Emirates et Ineos n’ont pas pris part à l’épreuve.