Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi

Ce vendredi soir, certains Belges ont profité des dernières heures d’ouverture des bars et des restaurants pour sortir une dernière fois avant la quarantaine. AFP

ARTICLE ACTUALISÉ EN PERMANENCE | Covid-19: on fait le point sur les dernières infos.

Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir les mesures suivantes qui sont d’application du 14 mars au 3 avril: - Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques, qu’elles soient publiques ou privées et «peu importe leur taille», sont supprimées. - Les restaurants, cafés et discothèques sont fermés. - Les magasins qui fournissent des services essentiels (pharmacies, alimentaire) restent ouverts, les autres seront fermés le week-end. - Les cours sont suspendus mais les établissements scolaires sont invités à maintenir un service d’accueil des enfants. Les crèches, elles, peuvent rester ouvertes. - L’usage des transports publics est déconseillé dès lors qu’il ne s’agit pas d’un déplacement indispensable. Les employeurs sont invités à adapter les horaires pour éviter les trop grandes concentrations dans les transports et à favoriser le télétravail. + RELIRE | Le récapitulatif complet des mesures

Tous les hôpitaux passent en phase 3 dès samedi

Tous les hôpitaux du pays suspendront à partir de demain/samedi les consultations, interventions et examens non urgents et ce pour une durée indéterminée, a indiqué la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block vendredi soir.

Près de la moitié des vols au départ de Brussels Airport vers les États-Unis annulés

Près de la moitié des 44 vols hebdomadaires qui effectuent la liaison entre Zaventem et les États-Unis sont suspendus en raison des restrictions de voyage imposées aux Européens par le président américain Donald Trump, indiquait-on vendredi soir à Brussels Airport

Liege Airport, point d’entrée de deux millions de masques envoyés en Europe

Un avion s’est posé vendredi soir à Liège Airport en provenance de Chine avec à son bord près de 500.000 masques et des équipements de protection.

Rush dans les supermarchés: «Faire du stock, c’est favoriser le blocage»

Les achats dans les supermarchés ont bondi en l’espace d’une journée. La fédération des commerces appelle au bon sens.

Coronavirus: risque de chômage, mais lequel?

Beaucoup d’entreprises vont tourner au ralenti. Quid du chômage et des allocations?

Quarantaine: l’accès aux funérailles désormais limité à la famille

Face au coronavirus, les pompes funèbres de la province de Luxembourg vont adapter l’accès et les horaires des funérariums.

L’horeca «sous le choc», des restos en mode traiteur

Le patron de l’horeca wallon, l’Arlonais Thierry Neyens, est à l’image du secteur: sous le choc, mais constructif, pour s’en sortir.

Les polices locales entament un «week-end test»

La police doit veiller à la bonne application des mesures visant l’horeca notamment. «On attend, cet après-midi, les directives concernant le contrôle de la mise en application des décisions prises, ce jeudi soir, par le fédéral.»

