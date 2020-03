Près de la moitié des vols au départ de Brussels Airport vers les États-Unis annulés

Près de la moitié des 44 vols hebdomadaires qui effectuent la liaison entre Zaventem et les États-Unis sont suspendus en raison des restrictions de voyage imposées aux Européens par le président américain Donald Trump.

Dans la soirée, la compagnie Delta Air Lines a annoncé l’arrêt de tous ses vols vers l’Europe continentale pendant au moins trente jours, indiquait-on vendredi soir à Brussels Airport, où l’on ressent désormais clairement les effets de cette décision.

L’entreprise américaine assure normalement des vols quotidiens entre Brussels Airport et New York et cinq fois par semaine vers Atlanta.

De son côté, Brussels Airlines avait déjà annoncé des mesures jeudi après-midi. La compagnie belge a ainsi annulé son vol quotidien à destination et en provenance de New York dès ce samedi. Les quatre vols par semaine vers Washington seront, eux, maintenus.

L’ensemble des vols est perturbé

La troisième compagnie aérienne opérant entre Zaventem et les États-Unis, United Airlines, avait annoncé précédemment qu’elle maintiendrait pour l’instant ses liaisons quotidiennes entre Bruxelles et New York, Chicago et Washington. Elle avait précisé jeudi qu’il n’y aurait pas de changements dans ses liaisons avec l’Europe d’ici au 20 mars. Elle prévoit par la suite de continuer à voler vers la Belgique mais on ignore encore la fréquence de ces liaisons.

L’ensemble du programme de vols à l’aéroport de Zaventem est perturbé par le coronavirus. Comme jeudi, environ un cinquième d’entre eux ont été annulés vendredi, selon la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. C’est un peu moins que mardi et mercredi, où environ un quart des vols avaient été annulés. Les allers et retours vers l’Italie, le pays le plus touché par le coronavirus en Europe, ont été annulés à environ 70%.