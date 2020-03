Coronavirus - La Hockey Pro League suspendue jusqu'au 15 avril

(Belga) La Hockey Pro League est suspendue jusqu'au 15 avril en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi la Fédération Internationale de Hockey (FIH).

La décision a été prise en concertation avec les onze associations nationales participant au tournoi. De plus, la FIH et les associations nationales sont tombées d'accord sur plusieurs points: la Hockey Pro League 2020 est maintenue; il n'y aura pas de match après les Jeux Olympiques de Tokyo et, en fonction de l'évolution de la situation et des décisions des pouvoirs publics, chaque match qui peut être organisé entre la fin avril et le début des Jeux Olympiques doit être joué. Les rencontres entre l'Allemagne et la Belgique avaient déjà été reportées. Les Red Lions et les Red Panthers auraient dû affronter leurs collègues allemands à Mönchengladbach (19 mars) et Hambourg (26 mars). Les Red Lions sont en tête de la Hockey Pro League masculine, les Red Panthers sont cinquièmes chez les dames. (Belga)