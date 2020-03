Quintuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade prend sa retraite sportive

Le Français Martin Fourcade va vivre la dernière course de sa carrière samedi à Kontiolahti, en Finlande. Le biathlète, quintuple champion olympique et sept fois vainqueur du classement final de la Coupe du monde, a annoncé vendredi soir sa retraite sportive.

C’est par une photo légendée «Merci pour ce voyage. Temps de dire au revoir» que le Français de 31 ans a annoncé son départ à la retraite.

Samedi, le Catalan pourrait remporter un huitième gros globe de cristal. Pour ce faire, il devra prendre le meilleur sur son rival norvégien Johannes Boe, virtuellement en tête avec 19 longueurs d’avance avant la dernière course de la saison.

Martin Fourcade possède un des plus beaux palmarès du sport français. Avec pas moins de sept médailles olympiques, cinq en or et deux en argent, 28 médailles mondiales (13 en or dont 11 individuelles, 10 en argent et 5 en bronze) et sept gros globe de cristal de rang, il a littéralement tout gagné.