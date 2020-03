Colruyt peut faire appel à un millier de collaborateurs supplémentaires

Les supermarchés du pays sont assaillis de clients qui veulent faire des réserves de vivres en réponse à l’épidémie de Covid-19, et cela ne semble pas prêt de s’arrêter.

Dans le contexte du coronavirus, les enseignes ont décidé de renforcer leurs effectifs. Chez Colruyt, 1.000 collaborateurs supplémentaires des services centraux (administration, comptabilité...) se tiendront prêts la semaine prochaine pour donner un coup de main, si nécessaire, dans les magasins et centres de distribution du groupe. Des étudiants pourraient également être appelés en renfort.

Ce vendredi, quelque 170 collaborateurs des services centraux sont déjà venus prêter main forte à leurs collègues dans des magasins Colruyt, selon une porte-parlole.

Le service «Collect & Go» est en outre plus sollicité que d’habitude, avec «jusqu’à 70% de commandes en plus que d’habitude.» Il n’y a déjà plus de possibilités de collecte samedi et lundi mais Colruyt promet une capacité renforcée à partir de mardi.

Delhaize constate aussi davantage de commandes à distance. L’enseigne demande aux clients dont la mobilité est suffisante de venir chercher eux-mêmes leurs courses en magasin, afin que le service de livraison à domicile reste disponible pour ceux qui en ont le plus besoin.