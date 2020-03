Un gouvernement d’urgence est-il envisagé? «Pas de commentaire»

Un gouvernement d’urgence, permettant de mieux faire face à la séquence difficile que traverse la Belgique, ferait à nouveau partie des solutions envisagées au fédéral. Nos confrères de La Libre et du Standaard rapportaient ce vendredi des discussions en coulisses autour d’une formule qui réunirait le PS et la N-VA, pourtant inconciliables ces derniers mois.

Sabine Laruelle (MR) et Patrick Dewael (Open Vld), chargés de mission royale, négocieraient dans ce sens ces derniers jours. Une visite vendredi soir au palais royal, dans le but d’être déchargés de leur mission, a été évoquée par nos confrères. Quoi qu’il en soit, le binôme libéral doit se rendre au plus tard ce lundi 16 mars chez le roi pour y remettre un rapport final.

D’autres partis viendraient évidemment s’arrimer à la coalition, comme le CD&V, l’Open Vld et le sp.a du côté flamand, au minimum le MR du côté francophone. La possibilité de voir le PS participer à un gouvernement aux côtés de la N-VA, fut-il d’urgence et/ou provisoire, provoquerait par des crispations parmi les socialistes, qui ont affirmé à maintes reprises leur incompatibilité avec les nationalistes flamands.

Silence radio

Contactés par nos soins, les socialistes se tenaient à un silence radio ce vendredi soir. «Pas de commentaire pour le moment», signalait-on dans l’entourage du président, Paul Magnette.

Sauf avancée spectaculaire et inattendue, des négociations auront vraisemblablement lieu pendant le week-end.

La Belgique, pour rappel, ne dispose plus d’un gouvernement de plein exercice depuis décembre 2018. Les différents missionnaires royaux désignés par le palais royal depuis les élections du 26 mai ont jusque-là échoué à soit rapprocher le PS et la N-VA, soit rassembler une majorité sans la N-VA, de facto minoritaire au nord du pays.