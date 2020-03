La 144e cavalcade de Herve annulée pour la première fois de son Histoire

Alors qu'elle devait se dérouler, comme de tradition le lundi de Pâques (13 avril), soit en dehors de la période de lockdown décidée par le conseil national de sécurité concernant les activités récréatives, la 144e cavalcade de Herve n'aura finalement pas lieu. "Au vu de l'ampleur de l'événement, nous ne pouvons prendre aucun risque envers les prestataires locaux et internationaux mais aussi envers le public", ont annoncé le Syndicat d'Initiative et la Ville de Herve vendredi dans un communiqué commun.

Les organisateurs ont préféré devancer une décision qui paraissait inéluctable au fil des heures et des jours. "Même si nous organisons cet événement 10 jours après la levée hypothétique du lockdown, il n'est pas certain que la crise sanitaire sera derrière nous. Avec la Ville, nous avons décidé d'annuler la cavalcade et les différentes animations programmées le week-end", explique Romuald Lorquet, président du syndicat d'initiative de Herve.

La dimension internationale de l'événement, dans un contexte de pandémie mondiale, a également précipité cette décision d'autant que les organisateurs avaient invité un groupe mexicain et un groupe slovaques ainsi que des harmonies françaises, allemandes et des Pays-Bas. De plus, de plus en plus de chevaux de trait allemands participent à l'événement.

Cette annulation est une première dans l'histoire de la Cavalcade de Herve si on excepte les suspensions lors des deux guerres mondiales. Même la 140e édition, organisée quelques jours seulement après les attentats de Bruxelles en 2016, avait été maintenue dans des conditions sécuritaires extrêmement importantes. Les organisateurs, qui devront faire face à des pertes financières sèches en raison de cette annulation, évoquent cependant un éventuel report de la finale du Cavalrire.