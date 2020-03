Premier décès au Luxembourg

Le Luxembourg a recensé vendredi son premier décès lié à la pandémie de coronavirus, a annoncé la ministre luxembourgeoise de la Santé Paulette Lenert.

Il s’agit d’un homme âgé de 94 ans qui était signalé jeudi comme étant dans un état critique.

Le Luxembourg a annoncé jeudi soir une série de mesures pour contrer la propagation de la maladie comme la fermeture des écoles et des crèches et la suspension des visites aux personnes placées dans des maisons de repos et de soins.

Ce pays de quelque 600.000 habitants totalisait vendredi soir 34 patients infectés par le nouveau coronavirus.