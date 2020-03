Appel Hainaut - Six et quatre ans de prison ferme pour une attaque à la machette à Charleroi

La cour d'appel du Hainaut a condamné, vendredi, deux hommes à des peines de six et de quatre ans de prison ferme pour une agression à la machette qui s'est déroulée le 15 juin 2019, vers 8h00, dans la ville haute de Charleroi. Celui qui a écopé de six ans avait été condamné à une peine de huit ans de prison ferme en première instance.

Les deux hommes étaient entrés dans un appartement pour agresser un couple. Une femme, ancienne compagne de l'un d'eux, avait été blessée à la joue par une arme blanche et l'homme avait une profonde entaille à la cuisse droite. Il a réussi à prendre la fuite.

Les deux hommes sont partis à sa recherche et ils ont agressé un homme dans la rue pour lui voler son téléphone portable. Ce dernier a reçu des coups de machette au visage et a été roué de coups.

Les prévenus avaient maladroitement contesté les faits alors qu'ils ont été filmés avec des armes en main.

L'homme qui a écopé de six ans était en séjour illégal en Belgique, il a donc écopé de trois mois de prison de plus.