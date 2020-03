Appel Hainaut - Acquitté pour une tentative de meurtre à La Hestre sur base de légitime défense

La cour d'appel du Hainaut a acquitté, vendredi, un homme qui avait écopé de deux ans de prison ferme au tribunal correctionnel de Charleroi, le 6 juin 2019, pour une tentative de meurtre, estimant qu'il avait agi par légitime défense. Il a écopé d'une peine de travail de 125 heures pour des coups et des menaces avec une arme.

Le 5 mai 2016, un homme avait chuté d'un étage dans une maison où était organisé un barbecue après s'être disputé avec le prévenu.

Ce dernier avait donné des claques au fils de sa compagne, ivre mort, pour le réveiller. La victime, ivre également, est intervenue et a frappé le prévenu dans le dos. Ce dernier a repoussé son agresseur qui l'a suivi à l'étage.

Là, le prévenu s'est saisi d'une carabine et a menacé la victime. Sous les yeux des ambulanciers, la victime s'est jetée sur le prévenu pour le mordre et ce dernier l'a repoussée. La victime est passée au-dessus de la rambarde de sécurité et a chuté de trois mètres.

L'avocat général avait estimé que le prévenu avait été provoqué mais qu'il n'avait pas agi en état de légitime défense. La cour a estimé qu'il avait agi en état de légitime défense comme l'avait plaidé la défense.