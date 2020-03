Les Belges massivement devant le petit écran dans l’attente de l’annonce des mesures

Les Belges étaient nombreux devant le petit écran jeudi soir dans l’attente de l’annonce des mesures décidées par le Conseil national de sécurité contre les risques d’épidémie de Covid-19.

Sur RTL TVI, 1.700.000 téléspectateurs francophones ont suivi tout, ou en partie, l’une ou l’autre des éditions TV de RTL Info, indique la chaîne privée vendredi dans un communiqué. Le RTL Info de 19h00 a attiré en moyenne 761.000 téléspectateurs (part d’audience 18-64 ans: 52%). L’édition spéciale qui a suivi jusque 22H a elle été regardée par 429.000 téléspectateurs en moyenne (part d’audience 18-64 ans: 31%).

Côté RTBF, «le public a été très nombreux à suivre l’édition spéciale diffusée de 19h30 à 23h00 sur La Une (plus de 700.000 personnes) et en radio sur La Première et sur Auvio». «Ces chiffres illustrent le besoin des citoyens d’être informés en direct de l’évolution de la situation et de pouvoir entendre les autorités concernées s’exprimer à ce sujet», a estimé le service public.