Un gouvernement en urgence? Des discussions en cours entre le PS et la N-VA

Plusieurs médias annoncent vendredi après-midi qu’une tentative de constituer un gouvernement d’urgence réunissant le PS et la N-VA est en cours.

Des discussions sont en cours en vue de former un gouvernement fédéral d’urgence qui inclurait le PS et la N-VA. «Quelque chose est en train de bouger», indique-t-on à plusieurs sources. Il est toutefois trop tôt pour parler d’une percée alors que le scepticisme règne dans les rangs du PS.

Plusieurs médias annoncent vendredi après-midi qu’une tentative de constituer un gouvernement d’urgence réunissant le PS et la N-VA est en cours. L’épidémie de coronavirus ferait office de catalyseur pour stimuler ce sentiment d’urgence.

En outre, le comité de monitoring mentionne dans son rapport rendu public vendredi un déficit budgétaire de 13,49 milliards d’euros pour cette année, soit 2,77% du PIB.

Il apparait que des discussions existent avec les chargés de mission royale Patrick Dewael et Sabine Laruelle, qui doivent rendre leur rapport au Roi lundi. Plusieurs médias évoquent même un possible passage au palais dès ce vendredi. Dans l’entourage des informateurs, on se refuse toutefois à tout commentaire.

Le mois dernier, le PS avait exclu toute formation de gouvernement avec la N-VA, ce qui avait entraîné la démission du précédent chargé de mission royale Koen Geens. Ce vendredi, les socialistes ne réagissent pas officiellement. Il semblerait qu’un certain scepticisme règne du côté du boulevard de l’Empereur.