Coronavirus: la cavalcade de Herve est annulée

Le Syndicat d’Initiative de Herve et la Ville de Herve annulent la 144e cavalcade de Herve, prévue du 10 au 13 avril

Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir les mesures suivantes qui sont d’application du 14 mars au 3 avril: - Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques, qu’elles soient publiques ou privées et «peu importe leur taille», sont supprimées. - Les restaurants, cafés et discothèques sont fermés. - Les magasins qui fournissent des services essentiels (pharmacies, alimentaire) restent ouverts, les autres seront fermés le week-end. - Les cours sont suspendus mais les établissements scolaires sont invités à maintenir un service d’accueil des enfants. Les crèches, elles, peuvent rester ouvertes. - L’usage des transports publics est déconseillé dès lors qu’il ne s’agit pas d’un déplacement indispensable. Les employeurs sont invités à adapter les horaires pour éviter les trop grandes concentrations dans les transports et à favoriser le télétravail. + RELIRE | Le récapitulatif complet des mesures

Coup de tonnerre, à Herve: la 144e cavalcade est annulée pour cause d’épidémie de coronavirus. La Ville de Herve et le Syndicat d’Initiative viennent de publier un communiqué. Les gens peuvent se faire rembourser car il s’agit d’une annulation et non d’un report (sauf, éventuellement, pour le Caval’Rire).

«Compte tenu des décisions prises par le Conseil National de Sécurité le jeudi 12 mars, le Syndicat d’Initiative et la Ville de Herve ont pris la difficile décision d’annuler la 144e cavalcade du Lundi de Pâques ainsi que toutes les festivités organisées lors du week-end pascal.

Au vu de l’ampleur de l’événement, nous ne pouvons prendre aucun risque envers les prestataires locaux et internationaux mais aussi envers le public.

La finale du Caval’Rire est également suspendue mais notre volonté est de la reporter à une date ultérieure en accord avec le plan fédéral.

Nous souhaitons aussi remercier les groupes, les bénévoles et les partenaires de nous avoir soutenu lors de l’organisation de cette 144e cavalcade.»

