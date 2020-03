La Suisse ferme les écoles et offre 10 milliards de francs suisses aux entreprises

La Suisse prend des mesures de précaution et de soutien aux entreprises face à l’épidémie de coronavirus.

La Suisse a adopté vendredi des mesures exceptionnelles face au nouveau coronavirus, fermant ses écoles, interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes et promettant une aide d’urgence économique allant jusqu’à 10 milliards de francs suisses (9,5 milliards d’euros).

«La situation est difficile mais nous avons les moyens d’y faire face sur le plan médical et financier», a déclaré la présidente suisse Simonetta Sommaruga, en conférence de presse.

Le premier cas de coronavirus a été détecté fin février dans le canton du Tessin, frontalier de l’Italie, pays le plus touché en Europe. En moins de 20 jours, plus de 1.125 personnes ont été contaminées en Suisse par le coronavirus et sept en sont mortes.

La Suisse, qui n’est pas membre de l’UE mais fait partie de l’espace Schengen, a décidé vendredi de réintroduire, «avec effet immédiat et au cas par cas, des contrôles Schengen à toutes ses frontières».

En outre, l’entrée en Suisse depuis l’Italie n’est désormais autorisée «qu’aux citoyens suisses, aux personnes ayant un permis de séjour en Suisse ainsi qu’à celles qui doivent voyager en Suisse pour des raisons professionnelles».

Le transit et le transport de marchandises restent autorisés.

«Il n’y a pas de raison particulière d’avoir peur, la situation est sérieuse et nous savons comment y répondre au mieux», a indiqué le ministre de la Santé Alain Berset, lors de la conférence de presse organisée dans la capitale fédérale, Berne.

«Les mesures que nous avons décidées ce matin ne seront efficaces que si tout le monde les applique», a-t-il ajouté.

Face à la rapide propagation du coronavirus, présent dans la quasi-totalité des 26 cantons du pays, la Suisse a pris des mesures pour favoriser l’«éloignement social».

Manifestations de plus de 100 personnes interdites

Elle interdit dès maintenant et jusqu’à fin avril les manifestations de plus de 100 personnes. Cette règle est valable aussi pour les centres de loisirs, les musées, les centres sportifs, les piscines et les stations de ski. Les restaurants, les bars et les discothèques ne peuvent eux plus accueillir plus de 50 clients en même temps.

Les écoles ne peuvent plus donner de cours directement aux élèves (jusqu’au 4 avril), une mesure également prise par d’autres pays voisins comme la France, l’Italie et plus récemment le Liechtenstein. Mais le gouvernement demande aux parents de ne pas laisser les enfants chez leurs grands-parents afin d’éviter de mettre ces derniers en danger.

Afin de minimiser les risques, le gouvernement recommande d’éviter autant que possible les transports publics. Les personnes qui présentent les symptômes d’une maladie respiratoire et celles de plus de 65 ans doivent renoncer à les emprunter.

Le gouvernement met par ailleurs en place une aide d’urgence d’un montant pouvant aller jusqu’à 9,5 milliards d’euros visant à amortir rapidement l’impact économique de la pandémie. Jusqu’à 7,6 milliards de ces fonds pourront être utilisés pour l’indemnisation du chômage partiel. Les PME et foires seront également soutenues par divers biais.

S’agissant des organisations sportives bénévoles, une aide de 47 millions d’euros va être débloquée.