L’humour belge et les chants italiens: le web comme remède à la sinistrose du coronavirus

L’ambiance est plutôt morose? Pas partout. Sur la toile, on prend (un peu) la peine de se détendre. Petite sélection.

Rien de tel que le rire comme remède à la sinistrose. Et à ce petit jeu, les réseaux sociaux ont du bon, parfois. On avait déjà pu le constater début mars lors du début de l’épidémie de coronavirus dans notre pays.

En marge de l’annonce jeudi soir des nouvelles mesures du conseil national de sécurité, des internautes s’en sont à nouveau donnés à cœur joie.

La page Facebook « Coronabidulemachinchose » en recense plusieurs qui tournent autour de la ruée vers les denrées telles le papier WC, entre autres plaisanteries...

Facebook

- Facebook

- Facebook

Habituée du genre, la page Facebook « Coucou Charles » a posté plusieurs détournements savoureux sur ce rush dans les supermarchés:

Sur Twitter, le temps d’attente avant la fameuse conférence de presse de jeudi soir en a aussi inspiré certains:

À l’étranger, les vidéos virales du jour viennent d’Italie où les citoyens confinés se filment en train de chanter en choeur à travers leurs fenêtres, comme ici à Sienne et Naples:

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown . #coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

Hey World! I want to make you smile. Do you remember the thrilling cries from Wuhan homes? Look what is happening in Napoli (Italy). Everybody singing local songs from balconies during lockdown. ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/sqGDQAB1lx