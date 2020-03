Premier mort en Ukraine: le pays ferme ses frontières

L’Ukraine, qui a annoncé vendredi son premier mort du coronavirus parmi seulement trois cas recensés, va fermer ses frontières aux étrangers pour au moins deux semaines, afin de lutter contre la propagation de la maladie.

Il s’agit d’une femme de 71 ans hospitalisée la veille dans la région de Jitomir (nord-ouest) avec une pneumonie et qui a récemment visité la Pologne, a précisé Viktor Liachko, vice-ministre de la Santé.

«Dans 48 heures, notre pays fermera ses frontières pour les ressortissants étrangers», a pour sa part indiqué le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Oleksiï Danilov.

Les Ukrainiens à l’étranger vont pouvoir rentrer

M. Danilov a précisé que les Ukrainiens se trouvant à l’étranger «vont pouvoir rentrer», mais que ceux qui ont voyagé dans des pays particulièrement touchés par l’épidémie de coronavirus devront être en quarantaine.

Les autorités ont recommandé jeudi aux Ukrainiens de s’abstenir de tout voyage à l’étranger. Elles ont également affirmé vendredi que plusieurs cas de coronavirus avaient été recensés dans les territoires séparatistes de l’Est, qui échappent à leur contrôle.

Située entre la frontière orientale de l’Union européenne et la Russie et forte d’environ 40 millions d’habitants, l’Ukraine a ordonné cette semaine la fermeture de toutes les écoles et universités. Les rassemblements publics de plus de 200 personnes ont été interdits sauf «nécessité d’Etat». La mairie de Kiev a ordonné la fermeture des cinémas et d’autres lieux de divertissement.

Deux importantes Eglises ukrainiennes ont recommandé à leurs fidèles de ne plus embrasser les icônes ou encore d’utiliser des gobelets jetables pour la communion.