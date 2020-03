Les élèves seront «présumés absents», les enseignants invités à se rendre à l’école lundi

Les parents qui souhaitent un encadrement devront «le signaler expressément» à l’école.

Les élèves des écoles primaires et secondaires de l’enseignement francophone seront «présumés absents» dès lundi et les parents qui souhaitent un encadrement devront «le signaler expressément» à l’école, selon les modalités choisies par celle-ci, indiquent Etienne Michel, directeur général du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SeGEC) et le porte-parole de la ministre de l’Education Caroline Désir. Celle-ci s’est déclarée «très contente» de la réunion qui s’est tenue en matinée avec les pouvoirs organisateurs. La rencontre s’est révélée «très constructive», selon les participants.

La ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, recevait vendredi matin les pouvoirs organisateurs des écoles pour évaluer comment mettre en œuvre les mesures sur le coronavirus annoncées par le Conseil national de sécurité jeudi soir. Les cours seront en effet suspendus dans les écoles à partir de ce lundi 16 mars jusqu’au 3 avril. Les établissements scolaires sont cependant invités à maintenir un service d’accueil des enfants. Les crèches, elles, peuvent rester ouvertes. Caroline Désir rencontre ensuite dans l’après-midi les syndicats, avant l’envoi aux écoles d’une circulaire dans l’après-midi.

Parmi les points de celle-ci figure le fait que dès lundi, les élèves seront considérés comme «présumés absents», précise Etienne Michel. «Il convient aux parents pour qui il n’est pas possible de faire garder ses enfants d’indiquer explicitement à la direction son souhait de voir son enfant encadré par l’école».

Autre élément: «tout le monde sera sur le pont lundi», confirme le porte-parole de la ministre. Les écoles sont en effet invitées à solliciter la présence de l’ensemble du personnel pour des raisons organisationnelles. «Il ne faut pas confondre suspension des cours et mise en congé des professeurs», ajoute Etienne Michel. Les dispositifs pourront être adaptés par la suite.

L’enseignement catholique accordera également une attention particulière «à la continuité de l’apprentissage» durant cette période.