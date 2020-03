Accueil d’enfants: l’ONE et la Ligue des familles s’organisent pour assister les parents

L’ONE a décidé d’actualiser son site web afin d’y dispenser toutes les informations nécessaires permettant de répondre aux questions des jeunes parents.

À la suite des mesures prises jeudi soir par le Conseil de sécurité nationale pour lutter contre la propagation du coronavirus, dont la suspension des cours à l’école jusqu’au 3 avril mais l’ouverture des crèches, l’ONE et la Ligue des familles s’organisent pour assister aux mieux les parents. L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) actualise son site web, canal de communication privilégié de l’organisme, afin de centraliser les réponses aux questions des jeunes parents tandis que la Ligue des familles appelle de son côté ses babysitters à faire preuve de solidarité.

L’ONE a décidé d’actualiser son site web afin d’y dispenser toutes les informations nécessaires permettant de répondre aux questions des jeunes parents. Contrairement à son pendant néerlandophone, l’Office n’a pour l’instant pas ouvert de ligne d’information téléphonique et encourage les parents à adresser leurs questions au numéro gratuit 0800/14.68.9 mis en place par le SPF Santé publique.

La Ligue des familles appelle de son côté ses babysitters à faire preuve de solidarité en se montrant aussi disponibles que possible pour soutenir les parents qui font face à d’importantes difficultés pour s’organiser «en ces temps de crise».

Elle demande également au gouvernement de prendre des décisions fortes pour rétribuer les parents contraints à prendre des congés exceptionnels. «Tout le monde ne peut pas télétravailler et même la solution du télétravail n’est pas évidente si elle se fait en compagnie de jeunes enfants. La solution de garde prévue dans les écoles doit bien sûr rester un dernier recours, sous peine de rendre inefficace la mesure de suspension des cours», déclare la structure dans un communiqué.

Le babysitting de la Ligue des familles s’adresse aux parents membres, qui accèdent ainsi pour un tarif démocratique à des centaines de babysitters formés, encadrés et assurés.