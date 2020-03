F1: les 4 premiers GP de la saison reportés à cause du coronavirus

Les Grand Prix du Barheïn et du Vietnam de Formule 1 qui devaient se courir respectivement les 22 mars et 5 avril, ont été reportés à cause du coronavirus.

Il s’agit des 3e et 4e Grand Prix de Formule 1 reportés cette saison en raison de la pandémie de Covid-19 après le GP de Chine (prévu 19 avril) et celui d’Australie qui devait se courir ce dimanche 15 mars.

Le Vietnam devait accueillir le premier GP de son histoire sur le circuit de Hanoï.

Désormais la saison de F1 devrait débuter le 3 mai à l’occasion du GP des Pays-Bas à Zandvoort.