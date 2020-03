Coronavirus: les marchés et le conseil communal de Wavre maintenus

À Wavre, le marché du samedi sera dorénavant et jusqu’à nouvel ordre réservé aux produits alimentaires. ÉdA

Les deux marchés hebdomadaires wavriens sont maintenus. Le marché du samedi sera réduit aux seuls produits alimentaires.

La Ville de Wavre a pris la décision de ne pas interdire les marchés hebdomadaires.

Le marché du mercredi continuera à se tenir normalement, pour autant que les maraîchers et les chalands soient toujours au rendez-vous.

Le marché du samedi sera lui dorénavant réservé aux produits alimentaires. C’est une conséquence de la décision du gouvernement fédéral d’interdire l’ouverture des commerces autres que d’alimentation ou de pharmacie le week-end. Il n’y aura donc pas de fleurs ni de plantes.

La cellule stratégique Covid-19 de la ville s’est réunie ce vendredi matin (13 mars), pour accompagner la Bourgmestre dans son travail de mise en pratique des mesures prises hier par le Conseil National de Sécurité.

Les directives de l’état fédéral annoncées par la Première Ministre ont été claires et doivent, ce jour, être appliquées sur le territoire national. La mise en pratique des nouvelles mesures à Wavre fait l’objet d’une ordonnance de police.

Les mesures décidées sont d’application à partir de ce jour, vendredi 13 mars, à minuit et jusqu’au 3 avril inclus.

Aqualibi fermé à minuit

Pour se conformer aux directives de l’État fédéral, la Bourgmestre de Wavre, Madame Françoise Pigeolet, a demandé à l’Aqualibi de se ranger aux mesures restrictives et de fermer l’établissement. L’infrastructure récréative sera donc fermée à partir de ce vendredi 13 mars à minuit. Ces dispositions seront réévaluées en fonction de l’évolution de la situation.

Consommation sur place interdite?

Concernant le commerce sur le territoire communal: les restaurants, salons de thé, bars et discothèques seront fermés. L’autorité encourage cependant les services traiteurs à emporter et les livraisons à domicile. La consommation sur place, à table, dans les snacks, sandwicheries, fast-food et autres lieux est interdite.

Les magasins d’alimentation et les pharmacies restent ouverts tous les jours y compris le week-end.

Les autres commerces, y compris les artisans comme les coiffeurs par exemple, les esthéticiennes, les toiletteurs pour animaux ou encore les tatoueurs, peuvent ouvrir en semaine et adapter les heures d’ouverture. Ils doivent fermer le week-end (samedi et dimanche).

Respect des mesures d’hygiène

La Bourgmestre demande aux commerçants qui ouvrent leur point de vente de veiller scrupuleusement à respecter les consignes en matière d’hygiène. Ainsi, la désinfection des poignées de portes, par exemple, des caisses enregistreuses, des comptoirs et autres cabines d’essayage est fondamentale.

Le conseil communal maintenu

En ce qui concerne la vie politique, le Conseil communal du mardi 24 mars est maintenu mais sera aménagé. L’ordre du jour sera vraisemblablement envoyé plus tard que d’habitude. Les commissions de travail en amont du Conseil sont, elles, annulées.

Écoles: en attente d’infos

Au niveau des écoles et des garderies qui devront y être assurées, notre pouvoir organisateur reste dans l’attente des instructions de la Communauté française en ce qui concerne l’organisation pratique des ouvertures et le suivi pédagogique qui pourrait être envisagé.

Les rassemblements de personnes interdits

Toujours dans le même objectif d’endiguer la propagation de l’épidémie, les rassemblements de personnes sont interdits sur la voie publique sur le territoire communal.

Ne se rendre à la Commune que si nécessaire

Pour les services de l’administration communale, il est demandé aux citoyens de ne s’y rendre qu’en cas d’absolue nécessité. Les autorités demandent aux citoyens de prendre contact par téléphone avant de venir sur place, sur rendez-vous uniquement. La Ville de Wavre tient à rappeler que de nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne sur wavre.be dans votre «espace citoyen».

Les rassemblements privés sont supprimés mais les mariages civils sont maintenus. Il est cependant demandé qu’ils se déroulent en petit comité.

Les enterrements dans les cimetières communaux seront assurés par l’équipe communale des fossoyeurs.

Les services de police continuent à fonctionner. Il est demandé aux citoyens de ne les contacter qu’en cas d’urgence.