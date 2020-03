Coronavirus: report des matchs de Hockey Pro League de la Belgique en Allemagne

La fédération allemande de hockey (DHB) a décidé vendredi matin de suspendre les prochains matches de Hockey Pro League entre l’Allemagne et la Belgique, qui devaient se tenir le jeudi 19 mars à Mönchengladbach et une semaine plus tard, le 26 mars, à Hambourg.

Ces doubles matches des Red Lions et Red Panthers sont reportés à une date ultérieure en raison de la propagation du coronavirus en Europe centrale.

Dans un premier temps, les deux fédérations sportives concernées avaient convenu mercredi de disputer les rencontres du jeudi 19 mars à Mönchengladbach à huis clos, maintenant publics les deux duels à Hambourg, avant donc de modifier leur décision ce vendredi.

«Les développements des derniers jours non seulement en Allemagne, mais dans toutes les nations touchées, font que le report des matches est en ce moment la seule bonne mesure», écrit Heiko von Glahn, le secrétaire général de la DHB. «Nous attendrons maintenant les jours et les semaines à venir pour voir comment la situation se développe en Allemagne, puis prendre les décisions appropriées pour la suite, avec les institutions pertinentes impliquées.»

Depuis le début de la crise du coronavirus début février en Chine, 12 rencontres de la compétition masculine et 14 autres matches féminins ont déjà été suspendus et auront bien du mal à trouver une place dans le calendrier international futur une fois la situation sanitaire rétablie.

Les Red Lions occupent actuellement la tête du classement de la compétition, avec 14 points en 6 rencontres, tandis que les Red Panthers sont 5es, avec 6 unités après 4 matches.