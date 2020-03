Coronavirus: pic des ventes de produits alimentaires et de base en Belgique

La vente des produits alimentaires et de base (savon, papier toilette...) dans les commerces a connu un pic ce jeudi. AFP

Les ventes dans les supermarchés ont connu une augmentation significative hier.

La vente des produits alimentaires et de base (savon, papier toilette...) dans les commerces a connu un pic jusqu’à +100% ce jeudi avec une augmentation moyenne de 40% sur la journée, a fait savoir le CEO de la fédération des commerces et des services en Belgique Comeos, Dominique Michel.

Les ventes dans les supermarchés ont connu une augmentation significative sur la journée d’hier. De manière générale, les ventes étaient en hausse de 25% avec un pic enregistré à 50%.

Concernant les achats en ligne, ceux-ci ont augmenté de 70% avec un pic à 150% ce jeudi. Comeos fait remarquer que l’achat de produits alimentaires en ligne représentait moins de 1%.

Comeos s’attend à voir ces chiffres encore augmenter avec la journée de vendredi.

Cette situation amène la fédération du commerce à constater la nécessité d’accélérer la fréquence des réapprovisionnements face à une demande deux fois plus importante qu’à l’accoutumée. «Il n’y a aucun problème de quantité», martèle Dominique Michel. «J’ai eu un contact avec nos entreprises et il y a plus qu’assez de produits dans nos entrepôts pour remplir les magasins. Il y a suffisamment pour répondre à la demande. Nous avons simplement des difficultés à suivre la demande.»