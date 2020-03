Le CEO de Makro et Metro: «Une forme de stockage s’opère»

En cette période de crise, Vincent Nolf, le CEO de Makro et Metro Belgique, craint le pire.

Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir les mesures suivantes qui sont d’application du 14 mars au 3 avril: - Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques, qu’elles soient publiques ou privées et «peu importe leur taille», sont supprimées. - Les restaurants, cafés et discothèques sont fermés. - Les magasins qui fournissent des services essentiels (pharmacies, alimentaire) restent ouverts, les autres seront fermés le week-end. - Les cours sont suspendus mais les établissements scolaires sont invités à maintenir un service d’accueil des enfants. Les crèches, elles, peuvent rester ouvertes. - L’usage des transports publics est déconseillé dès lors qu’il ne s’agit pas d’un déplacement indispensable. Les employeurs sont invités à adapter les horaires pour éviter les trop grandes concentrations dans les transports et à favoriser le télétravail. + RELIRE | Le récapitulatif complet des mesures

De nombreux commerçants se fournissent chez Metro, un magasin destiné aux professionnels de l’Horeca. Nourriture, boissons, ustensiles de cuisine, leur profession les y emmène toute l’année. Mais, en cette période de crise où les restaurants doivent fermer leur salle, Vincent Nolf, le CEO de Makro et Metro Belgique, craint le pire. Lui qui est à la tête de 6 Makro et de 11 Metro.

M. Nolf, en tant que CEO des magasins Makro et Metro Belgique, que pensez-vous des mesures gouvernementales prises à l’encontre du secteur Horeca?

Je ne pense pas qu’il est de mon ressort de commenter le contenu des mesures gouvernementales. Mais, il est important de se rendre compte de l’énorme impact que celles-ci vont avoir sur le secteur Horeca, un secteur déjà fort touché de manière globale et très fragile. Les fournisseurs de l’Horeca c’est un monde morcelé, avec près de 400 fournisseurs et les risques de faillite sont extrêmement importants, que ce soit dans l’Horeca ou parmi les fournisseurs. On s’associe à ceux qui font appel aux instances de l’État pour amener des mesures d’accompagnement, et ainsi éviter que leurs entreprises et employés se retrouvent sur la paille. Nous sommes en contact étroit avec les fédérations Horeca, où on constate une grande solidarité.

Aviez-vous déjà connu une telle crise sanitaire?

Nous faisons face à une crise sans précédent pour l’Horeca et, par effet de ricochet, pour nous. Depuis ce jeudi soir et l’annonce des mesures gouvernementales, on est en comité de crise pour s’assurer qu’on puisse soutenir au mieux nos clients et faire face à cela.

À l’heure actuelle (ce vendredi matin, Ndlr), quelle est la situation dans vos magasins?

Depuis deux ou trois jours, indépendamment des mesures prises, on voit déjà un peu moins d’affluence dans nos magasins Metro, fournisseurs de l’Horeca, même si une forme de stockage s’opère. Ce n’est pas encore la dégringolade du chiffre d’affaires chez Metro mais on s’attend à ce que ce soit le cas dans les jours à venir. Hier jeudi, on a eu une affluence énorme dans nos magasins Makro, bien connus pour ses gros volumes. Ce vendredi matin, nos magasins sont littéralement pris d’assaut, d’autant plus qu’on a lancé il y a trois mois des réductions de prix pour l’achat en volume.

Avez-vous dû prendre des mesures supplémentaires au sein de vos magasins?

On n’a pas attendu les informations du gouvernement pour prendre des mesures d’hygiène supplémentaires, que ce soit pour le lavage des mains de nos employés ou des clients. On a mis des produits supplémentaires à leur destination. Puis, comme partout, si un employé présente des symptômes, on n’attend pas d’avoir la confirmation d’un cas positif ou non au coronavirus. On demande à l’employé qui se sent mal de rester à la maison et de contacter son médecin traitant.

Une fermeture de vos magasins pourrait-elle avoir lieu?

Nous n’envisageons pas de fermeture de nos magasins. Nous restons ouverts pour nos clients. D’autant que certains restaurateurs, même s’ils doivent fermer leur salle, continueront de cuisiner pour proposer des plats à emporter. Nous souhaitons donc rester disponibles, comme aussi pour nos particuliers. Pour les professionnels, je n’exclus néanmoins pas qu’on adapte nos heures de fermeture.