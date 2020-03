La voiture reste le moyen de transport le plus populaire pour se rendre au travail

La voiture reste de loin le moyen de transport le plus populaire pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail en Belgique, ressort-il vendredi du cinquième baromètre annuel de mobilité d’Acerta.

Si le vélo ne jouit pas, en Wallonie, d’une popularité similaire à celle qu’il connaît en Flandre, le pourcentage de travailleurs qui se rendent au travail par ce moyen augmente légèrement. L’étude est basée sur les données salariales réelles des travailleurs en service auprès de plus de 40.000 employeurs du secteur privé.

La voiture reste de loin le moyen de transport le plus utilisé. Pas moins de 87,7% des déplacements domicile-travail sont effectués en voiture dans le Brabant wallon. À Namur, ce pourcentage grimpe à 91,2% et il atteint 93,6% dans le Hainaut. À Liège, 94,1% des déplacements domicile-lieu de travail sont faits en voiture.

À Bruxelles, pour la première fois, la voiture enregistre de moins bons résultats que les transports en commun. Moins d’un travailleur sur deux (45,3%) se rend au travail en voiture tandis que 45,9% des travailleurs bruxellois prennent régulièrement le tram, le bus ou le métro.

Dans le Brabant wallon, moins de 10% des travailleurs optent pour le train, le tram, le bus ou le métro. Dans le Hainaut, où la distance moyenne parcourue par un travailleur hennuyer entre son domicile et son lieu de travail avoisine les 29 km, la part des transports en commun a baissé de 5,3% à 4,7% en 2019. Les Liégeois parcourent en moyenne 24,6 km entre leur habitation et leur travail et ils sont 25,2% à posséder une voiture de société.

Si la capitale accuse un retard par rapport aux provinces, le vélo y a néanmoins gagné en popularité à Bruxelles, où 13% des travailleurs bravent les pavés sur leur deux-roues pour se rendre au travail. À Namur, la part du vélo reste largement inférieure aux chiffres nationaux, avec seulement 2% des travailleurs qui enfourchent fréquemment leur bicyclette pour aller travailler. Dans la province du Brabant wallon, où 29,8% des employés disposent d’une voiture de société, seul un travailleur sur vingt (5,1% en 2019) se rend à son lieu de travail à vélo. Le pourcentage de travailleurs qui privilégient le vélo dans la province du Hainaut reste faible avec 5,2%, ce qui représente malgré tout une multiplication par deux. À Liège, 2% des travailleurs privilégient le vélo.