Coronavirus: les Trois Jours de Bruges-La Panne remis à une date ultérieure

Les Trois Jours cyclistes de Bruges-La Panne (WorldTour), prévus les 25 et 26 mars prochains, sont déplacés à une date ultérieure, a annoncé l’organisateur Golazo, jeudi soir.

Golazo va consulter l’Union cycliste internationale (UCI) pour trouver une nouvelle date dans le calendrier cycliste international.

«Ce matin, nous avions déjà décidé de déplacer nos événements récréatifs plus tard dans l’année», a déclaré le CEO Bob Verbeeck. «Mais vu les circonstances actuelles, nous estimons qu’il n’est pas possible d’organiser des événements sportifs importants en plus des événements de masse. Nous voulons également faire preuve de civisme en évitant une possible propagation du coronavirus.».