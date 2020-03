Après la polémique, Rudy Gobert présente ses excuses

Au lendemain de la suspension du championnat de NBA faisant suite au test positif de Gobert au coronavirus, le joueur a tenu à présenter ses excuses sur ses réseaux sociaux.

Alors que le défenseur des Utah Jazz est sous le feu des critiques après avoir été l’auteur d’une boutade en fin de conférence de presseen ayant touché tous les micros, Rudy Gobert a présenté ses excuses après avoir été contrôlé positif au virus.

Certains joueurs des Utah Jazz aurait confié à Adrian Wojnarowski, NBA Insider pour ESPN, que Gobert aurai été négligeant dans le vestiaire en touchant d’autres joueurs et leurs affaires.

Hier, dans la journée, c’est Donovan Mitchell (équipier de Gobert) qui a également été testé positif au coronavirus.

Face à ces informations, le Français a donc présenté ses excuses et s’est même dit «honteux par moment».

«Je souhaiterais d’abord m’excuser publiquement après des gens que je pourrais avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment pas être porteur de cette pathologie. J’ai manqué de discernement et je le reconnais. J’espère que cette histoire pourra servir à en éviter d’autres, en démontrant tout le sérieux qu’il nous faut adopter dans ces circonstances.»

Donovan Mitchell a également réagi via son compte inst agram en déclarant: «Nous en apprenons tous davantage sur la gravité de cette situation et nous espérons que les gens pourront continuer à s’instruire et à réaliser qu’ils doivent se comporter de manière responsable à la fois pour leur propre santé et pour le bien-être de leur entourage.»