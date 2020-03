Temps nuageux avec quelques averses

Le temps sera nuageux avec quelques averses vendredi. Les maxima atteindront jusqu’à 10 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

De la neige fondante pourrait tomber en Ardenne. Les maxima oscilleront entre 5 et 10 degrés, sous un vent modéré ou d’abord assez fort, de secteur ouest. Des pointes de 60 à 70 km/h pourront souffler en matinée. En soirée et durant la nuit, les dernières averses quitteront le pays par le nord-est. Les minima seront compris entre -4 et 2 degrés.

Le week-end débutera par des éclaircies en de nombreux endroits, samedi, qui alterneront avec des périodes nuageuses et quelques ondées localisées. Le thermomètre affichera entre 6 et 11 degrés.

Dimanche, le temps devrait rester sec, avec toutefois une nébulosité abondante. Les éclaircies perceront sur l’est. Le mercure grimpera jusqu’à 13 voire 14 degrés localement.