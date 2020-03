Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi matin

Covid-19: on fait le point sur les infos qui sont tombées durant la nuit. Hier soir, en Belgique, la Première ministre et le conseil de sécurité ont annoncé des mesures plus strictes au niveau national, dont notamment la suspension des cours dès lundi.

Coronavirus: cours suspendus, horeca fermé et activités récréatives annulées jusqu’au 3 avril Après plus de trois heures de réunion, la Première ministre Sophie Wilmès et le conseil des ministres ont annoncé des mesures plus strictes au niveau national pour tenter de contrer l’épidémie de coronavirus, dont la suspension des cours dans les écoles à partir de ce lundi. Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques, qu’elles soient publiques ou privées et «peu importe leur taille», sont supprimées en vue de limiter la propagation du coronavirus en Belgique, a indiqué jeudi soir la Première ministre Sophie Wilmès. «Nous sommes passés en phase fédérale» de gestion de crise, a-t-elle précisé, annonçant également la fermeture des restaurants, cafés et discothèques. De leur côté, les magasins qui fournissent des services essentiels (pharmacies, alimentaire) resteront ouverts, les autres seront fermés le week-end. La police vérifiera le respect des mesures et disposera des moyens administratifs pour les faire respecter. Les établissements scolaires seront invités à maintenir un service d’accueil des enfants. Les crèches, elles, peuvent rester ouvertes, a précisé la Première ministre.

Les enfants ne seront pas obligés de venir à l’école lundi, les enseignants bien

Les cours seront suspendus dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles à partir de ce lundi 16 mars et jusqu’aux vacances de Pâques. Dans ce contexte, les enfants ne seront plus obligés de venir à l’école. Un service d’accueil sera toutefois assuré et les enseignants devront dès lors être bien présents lundi, annonce le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR).

Les informations pratiques accompagnant les mesures décidées hier soir seront communiquées rapidement aux établissements scolaires et aux parents, assure la ministre de l'Enseignement

Le gouvernement wallon invite à favoriser «au maximum le télétravail»

Le gouvernement wallon invite «toute institution, toute entreprise, toute association à réduire les risques de propagation du virus, notamment en limitant les réunions et les déplacements à l’étranger qui ne sont pas indispensables et en favorisant au maximum le télétravail».

Favoriser au maximum le télétravail

Restaurants et cafés fermés jusqu’au 3 avril: «Une catastrophe pour le secteur horeca»

Les autorités fédérales ont ordonné ce jeudi soir la fermeture des restaurants de samedi jusqu’au 3 avril, «une véritable catastrophe» pour le secteur, a commenté Philippe Trinne, vice-président de la fédération horeca Bruxelles.

«Il s’agit de mesures exceptionnelles, extrêmement dures, mais probablement nécessaires face à la pandémie mondiale», reconnaît Philippe Trinne. «Les autorités ont un tas de données sur la santé que nous n’avons pas.»

On espère en tout cas que cela servira à quelque chose

Grève sauvage dans les dépôts de bus TEC Liège-Verviers

La CGSLB a décidé de déclencher une grève sauvage pour dénoncer les mesures insuffisantes prises dans les transports en commun pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19.

Par conséquent, aucun bus ne quitte les dépôts liégeois ce vendredi matin.

Le syndicat CGLSB «est en train de confiner ses chauffeurs dans des salles de garde

Des mesures dures mais proportionnelles, estime le virologue Marc Van Ranst

Les mesures fédérales décidées ce jeudi soir par le gouvernement fédéral à la suite d’un Conseil national de sécurité devraient permettre de pouvoir lisser quelque peu la courbe montante du nombre des contaminations au coronavirus, a indiqué le virologue Marc Van Ranst sur le plateau de l’émission «Vandaag» (Eén). Il a qualifié les mesures de dures mais tout de même proportionnelles. «Le pays continue à tourner», indique-t-il.

Tout n'est pas complètement à l'arrêt

Canada: la femme du Premier ministre Trudeau testée positive au coronavirus

Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre canadien, a été testée ce jeudi positive au nouveau coronavirus et sera en quarantaine «pour une durée indéterminée», tandis que le chef du gouvernement restera à l’isolement pendant deux semaines.

«Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l’avis des médecins, il sera en isolement pour une durée prévue de 14 jours», a annoncé le cabinet de Justin Trudeau, en précisant que l’épouse du Premier ministre se sentait «bien» et que ses symptômes demeuraient «modérés».

Trudeau ne subira pas de test «à ce stade» et «continuera d'assumer pleinement ses fonctions»

Disney va fermer ses parcs

Le groupe Disney a décidé ce jeudi de fermer dès ce week-end ses célèbres parcs d’attraction en Californie, en Floride et près de Paris jusqu’à la fin mars «par principe de précaution» contre l’épidémie de coronavirus.

Disney continuera à payer ses employés

Après une valse-hésitation, le GP d’Australie annulé à son tour

Le Grand Prix d’Australie, qui devait se tenir ce week-end sur le circuit de Melbourne, a été annulé ce vendredi en raison de la pandémie de coronavirus après une longue valse-hésitation, l’incertitude régnant sur la date du début du championnat du monde de Formule 1.

Après de longues discussions entre écuries, organisateurs, Fédération internationale de l’automobile (FIA) et autorités locales, l’annulation de la course a été annoncée peu de temps avant le début des premiers essais libres.

Hamilton : «Je suis très, très surpris que nous soyons ici»