Moresto: «300 personnes au chômage économique»

Le groupe mouscronnois dispose de 300 000€ de nourriture en stock. Inimaginable de tout écouler en quelques heures...

Pour les restaurants du groupe Moresto (La Cloche, le Passé Simple et Le Nano à Tournai ainsi que les Brasse-Temps de Tournai et Mons), la nouvelle tombée ce jeudi soir est un véritable coup de massue.

«On a un jour pour écouler 300 000€ de marchandises au lieu de nous laisser au moins le week-end, une dérogation qu’on espère secrètement pour pouvoir liquider un maximum, même si on y croit peu» explique Laurent Coussement.

Au Nano, on a des homards et des fruits de mer qui doivent vite partir donc on fera d’office tout à moitié prix, ce vendredi

Moresto, c’est aussi le Brasse-Temps de Tournai et de Mons. Com. Outre Le Volailler de la rue de Courtrai, il y a bien La Boutique sous le Passé simple qui pourra rester ouverte et qui permettra d’écouler la viande sur quelques jours mais le stock de tous les restaurants ne pourra se faire.

«Au Nano, on a des homards et des fruits de mer qui doivent vite partir donc on fera d’office tout à moitié prix, ce vendredi, continue l’administrateur délégué du groupe Moresto. À la Cloche et au Passé Simple, on fera aussi des prix pour attirer un maximum de personnes.»

Effet domino sur les fournisseurs et les brasseurs

Notre interlocuteur estime qu’au moins les marchandises devront être indemnisées. «Mais si cela se fait, quand cela se fera, beaucoup seront déjà morts et cela se répercutera sur les fournisseurs et les brasseurs.

Il faudra continuer à payer les frais fixes, les assurances... Personne n’est capable de survivre trois semaines.»