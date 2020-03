Elfyn Evans plus rapide de Thierry Neuville dans le «shakedown» du rallye du Mexique

Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) a été jeudi matin, heure locale, le plus rapide dans le «shakedown» du rallye du Mexique, le 3e rendez-vous du championnat du monde (WRC) 2020.

Le leader britannique du Mondial a devancé de 6/10es de seconde que son co-leader Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) a réalisé le troisième meilleur temps. En attendant, des rumeurs se répandent selon lesquelles, en raison du coronavirus, le rallye d’Argentine serait soit reporté soit annulé le mois prochain. Une décision est attendue jeudi après-midi.

Au début du shakedown, il faisait 25 degrés Celsius pour atteindre 30 degrés à midi. Elfyn Evans s’est élancé en première position sur la piste suivi par Thierry Neuville. A l’arrivée, Neuville a dit qu’il était surpris du manque d’adhérence. «J’ai vraiment dû faire un effort pour garder la voiture sur la route», a déclaré le Saint-Vithois. Plus les voitures roulaient sur la piste, plus les temps se resserraient. Elfyn Evans a été le plus rapide du peloton. Neuville a fini 2e à 6/10es de seconde. Par rapport à son premier passage, le Belge a été plus rapide de 11.5 secondes lors de son quatrième passage sur les 5,51 km de la spéciale de Llano Grande. Sébastien Ogier a terminé 3e à 7/10es de son coéquipier Elfyn Evans.

Pendant ce temps, des nuages sombres s’amoncellent au figuré au-dessus du rallye d’Argentine, le quatrième rallye du championnat du monde qui doit se disputer du 23 au 26 avril. Cette évolution fait suite à l’annonce, mercredi, du report du GP Moto d’Argentine à Termas de Rio Hondo, qui devait avoir lieu une semaine avant le Rallye d’Argentine en raison de la pandémie de coronavirus. Une décision suivra jeudi après-midi.

Le rallye du Portugal est prévu du 21 au 24 mai, suivi par le rallye de Sardaigne du 4 au 7 juin. Il n’y a pas encore de nouvelles officielles sur ces courses, mais l’inquiétude grandit.

La nervosité est également de mise chez les organisateurs du rallye de Spa, la deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes. La course est prévue samedi et dimanche est pour l’heure toujours programmé. L’organisation attend avec impatience l’issue de la réunion de crise en Belgique de jeudi soir.

Le rallye des Açores, la course d’ouverture du championnat d’Europe (ERC), prévu du 26 au 28 mars, a lui été reporté. .