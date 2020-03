La dernière histoire belge, une fois (de plus)

Soirée compliquée: le Fédéral allait-il reprendre la main et prendre, enfin, des mesures? A 22 heures, on attendait toujours une fumée blanche...

Cacophonie, indécision. Ce jeudi soir, la situation politique était pour le moins interpellante. Explication. Dans le courant de l’après-midi, un conseil national de sécurité était annoncé. En filigrane: le Fédéral reprend la main pour éviter la… cacophonie.

Pour éviter que les bourgmestres ou les gouverneurs ne prennent des décisions dans leur coin. Que d’une Commune à l’autre, d’une Province à l’autre, d’une Région à l’autre les citoyens soient brinquebalés entre interdictions, suspensions, information. Indispensable.

On évoquait déjà la fermeture des écoles. Les universités, elles, avaient déjà anticipé et décidé de fermer les auditoires.

Les deux questions

Finalement, le conseil s’est bien tenu. Il a bien démarré à 18 h, officiellement. Et puis? Ne restait plus qu’à attendre. Jusqu’au moment où tombait le message: la conférence de presse aura lieu vers 20 h. A 21 h, toujours rien. Bardaf. Les vieux démons de la Belgique.

Avec deux questions. La première: la nécessité de passer à la phase 3, c’est-à-dire, la reprise en main des opérations par le Fédéral. La deuxième: quelles mesures doivent être prises?

La première

Pour la première, cela semblait acquis. Même si la N-VA avait mis un peu de temps à l’assimiler à l’image de son président Bart De Wever qui, mardi, ne comptait pas se plier au diktat fédéral. La nuit portant conseil, il se ravisait et estimait que c’était ce même fédéral qui devait prendre des mesures fortes. La ministre Maggie De Block (Open Vld) ne pouvait s’empêcher de le moucher. De bonne guerre. Le principe était acquis: place au Fédéral. Ce qu’on demandait au sud du pays avec des mesures fortes.

La deuxième

Nous voilà donc à la deuxième question: quelles mesures prendre? Et là, cela semblait coincer sérieusement. Car il y avait une troisième donnée à intégrer: les recommandations scientifiques, plus strictes que certaines aspirations politiques. Où ressurgissait la difficile conciliation entre le Nord et le Sud. Entre un Nord, plus laxiste et un Sud partisan de mesures plus contraignantes.

Les écoles coincent

À commencer par la fermeture des écoles dont la N-VA et Jan Jambon, patron du gouvernement flamand, ne voulaient pas. Car en arrière-plan de cette mesure et d’autres plus contraignantes se dessine un ralentissement de l’activité économique. Le patronat flamand n’est jamais loin de la N-VA.

Bref, au fil des minutes qui s’égrenaient, le coronavirus était un révélateur implacable de cette Belgique tellement compliquée institutionnellement mais aussi divisée entre ces deux communautés. Il ne restait plus qu’à attendre un compromis à la Belge. Mais qui semble de plus en plus compliqué à trouver même quand il s’agit d’intérêt général, de santé.

Ce jeudi à 22 heures, rien n’avait encore filtré.