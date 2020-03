Mbokani: «J’ai peur, j’aurais préféré qu’on ne joue pas dimanche»

L’attaquant de l’Antwerp ne s’en cache pas: il a «peur» pour sa santé et aurait préféré qu’on annule la 30e journée de Pro League. Sporta, le syndicat des joueurs, ne veut pas paniquer, mais voit l’arrêt du championnat se profiler.

«Tout le monde a peur, on a des familles. Si tu es contaminé, ce n’est bien ni pour toi, ni pour elle. Il ne faut pas jouer avec la santé des gens, donc je suis favorable à l’arrêt de la compétition.» Tous les joueurs de D1 ne partagent pas l’avis de Dieumerci Mbokani, mais l’Anversois a au moins l’honnêteté de dire haut et fort ce qu’il pense. Car c’est le paradoxe du huis clos: «the show must go on» et tant pis si les joueurs ne garderont pas un mètre de distance, eux..

Il serait irréaliste de croire qu’il n’y aura aucun joueur atteint

Du côté de Sporta, le syndicat des sportifs (CSC), on ne veut pas paniquer pour autant. «Nous n’avons pas été consultés par la Pro League, non, nous répond Sébastien Stassin, son secrétaire. Le huis clos me semblait nécessaire. Et quand on voit ce qui arrive en Italie, je crois qu’on arrêtera la compétition après.»

Il comprend que la Pro League n’ait pas directement sauté à la case «stop» sans passer par celle du huis clos. «Ça va tellement vite que c’était compliqué de mettre ça en place dès ce weekend. Mais on verra déjà ce qu’il se passe d’ici trois jours. Il suffit qu’on ait un cas dans un club et tout le championnat sera à l’arrêt. Et ce serait irréaliste de croire qu’aucun joueur ne sera touché. Ce sont aussi des gens qui vont dans les magasins, qui ont des femmes, des enfants.»

Monde amateur: gare à la pression

S’il n’a pas été contacté par des professionnels, il a reçu des messages du monde amateur où des clubs mettaient la pression sur les joueurs pour s’entraîner malgré l’interdiction. «Ça ne va pas… sans parler du fait que, si un joueur se blesse six mois, je suis loin d’être sûr que les assurances couvriront les joueurs, vu ces interdictions. La seule chose à dire est: “Suivez les directives de la fédération. Si c’est stop, c’est stop.”»