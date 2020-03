Coronavirus: les cinémas Kinepolis ferment jusqu’au 31 mars

Les complexes Kinepolis fermeront leurs portes dès vendredi et jusqu’au 31 mars au moins, annonce jeudi soir le groupe dans un communiqué.

Cette décision, prise après consultation des autorités compétentes, fait suite à la propagation du coronavirus en Belgique.

Dans les autres pays où le groupe est présent (France, Pays-Bas, Espagne, Luxembourg, Suisse et Pologne), la consultation des autorités compétentes est en cours et pour un certain nombre de cinémas, des mesures ont été prises pour limiter l’occupation des salles.

«Selon la durée de la fermeture et du nombre de cinémas impliqués, Kinepolis pourrait s’attendre à un impact important sur les résultats financiers du groupes pour la première moitié de l’année», ajoute l’entreprise belge.

Les clients peuvent se rendre sur le site internet du groupe pour une éventuelle compensation de tickets.