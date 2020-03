Coronavirus: premiers décès en Norvège et en Inde

La Norvège et l’Inde annoncent une première victime du coronavirus dans leur pays.

La Norvège a annoncé ce jeudi soir le décès d’une personne atteinte du coronavirus, a déclaré la Première ministre Erna Solberg lors du journal télévisé de la chaîne publique NRK, précisant que la victime était «une personne âgée».

Le roi Harald et la reine Sonja, en visite d’État en Jordanie la semaine dernière, étaient confinés à leur domicile dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du virus.

Aucun des deux n’a présenté de symptômes depuis le début du confinement jeudi.

Un premier décès a aussi été officialisé en Indepar les autorités sanitaires de l’État du Karnataka dans les médias ce jeudi. Il s’agit du décès d’un homme de 76 ans dans la ville de Kalaburagi.

A ce jour, 74 cas d’infection ont été recensés en Inde, qui compte environ 1,3 milliard d’habitants. Le gouvernement a décidé de ne plus délivrer de visas touristiques et de mettre en quarantaine les personnes revenant de zones à risque à l’étranger.

À l’échelle mondiale, le coronavirus a fait au moins 4.923 morts dans le monde depuis son apparition en décembre et plus de 131.460 cas d’infection ont été dénombrés dans 116 pays, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles à 18h00. En Belgique, on dénombre 3 décès pour 399 cas.