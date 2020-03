Bœuf gras annulé: des denrées à la Banque alimentaire

Beaucoup de convives ne souhaitent pas être remboursés

Le Kiwanis précise qu’il a reçu de nombreuses marques de soutien, à savoir que de nombreux convives ne souhaitent pas être remboursés de leur inscription au Bœuf gras.

«Certaines sociétés mouscronnoises nous l’ont fait savoir, ce qui ne fait pas de petites sommes! Cependant, il nous est difficile de travailler au cas par cas.

On va donc rembourser intégralement et le plus vite possible tout le monde et nous allons ouvrir un compte où tout le monde pourra faire un don.

Cela nous permettra de continuer notre action sociale. Le Bœuf gras, c’est en effet 70 000€ de bénéfices que nous pouvons redistribuer habituellement toute l’année.»