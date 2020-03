La Louvière: tous les carnavals de l’entité reportés

On le sentait venir, c’est désormais officiel: le Laetare est reporté sine die, tout comme les autres carnavals de l’entité. Mais d’autres mesures seront prises pour endiguer le coronavirus.

Le Collège communal de La Louvière s’est réuni ce jeudi après-midi, après la conférence des bourgmestres du Hainaut où la grande majorité des bourgmestres demandait d’aller plus loin que les recommandations du fédéral.

Après avoir pris connaissance des arrêtés de police du Gouverneur de la Province et des avis des arguments avancés par le secteur hospitalier, dont les services d’urgence sont sous pression en ces temps de pandémie, le Collège communal a pris plusieurs décisions.

1. Report des carnavals.

La programmation carnavalesque de l’ensemble du territoire louviérois (soumonces et carnavals) est reportée. «Ce report est motivé par des raisons évidentes de santé publique et de mixité du public présent», justifie le Collège.

En 2019, le seul «Laetare» a représenté une augmentation de la charge des services des urgences de 20%. Si ceux-ci sont déjà surchargés, ils ne pourraient absorber «l’activité hospitalière» générée par le carnaval de La Louvière.

De même, le risque d’insuffisance des effectifs policiers et de secours est un élément à prendre en considération.

une réunion se tiendra dans les jours à venir avec l’ensemble des représentants afin de se pencher sur les modalités de report de cette programmation dès qu’une situation apaisée le permettra.

Le Collège communal déposera une motion au Conseil communal du 17 mars prochain requérant la mise en place de mesures compensatoires pour les indépendants et travailleurs tels que les cafetiers, commerçants et forains, touchés de plein fouet par l’annulation.

2. Uniquement des cours à l’école

En application de l’arrêté de Police du Gouverneur de la Province de Hainaut, les voyages scolaires de plus d’un jour sont interdits jusqu’au 31 mars inclus.

Complémentairement à cela, il est également décidé par arrêté et ordonnance communaux d’interdire l’ensemble des fêtes scolaires, journées portes ouvertes, réunions de parents et sorties carnavalesques de toutes les écoles de l’entité louviéroise.

3. Protection pour les plus de 65 ans

La Ville de La Louvière applique les mesures décrétées par les autorités wallonnes en interdisant toute visite aux résidents des maisons de repos et tout retour même momentané en famille. Des dérogations exceptionnelles à cette interdiction seront accordées par les directeurs afin de permettre aux familles et aux proches d’être présents en cas d’accompagnement palliatifs.

Pour les Maisons de Repos et de Soins gérées par le CPAS de La Louvière, les familles pourront communiquer avec leurs proches par le biais de permanences téléphoniques (7 jours/7) et d’envoi de courriels.

Parallèlement à cela, dès ce lundi 16 mars, la tenue de communication en vidéoconférence par le biais de l’outil «Messenger» sera opérationnelle. Les résidents restent joignables sur leur numéro de téléphone personnel qui se trouve en chambre ou sur leur GSM personnel.

Étant donné la situation exceptionnelle, les lignes téléphoniques des résidents ont été «débloquées» afin qu’ils puissent contacter librement leurs familles.

À noter également la suspension des activités des Centres Communautaires.

4. Annulation des évènements rassemblant plus de 1 000 personnes en lieux clos

En application de l’arrêté de Police du Gouverneur de la Province de Hainaut, les manifestations et évènements rassemblant plus de 1 000 personnes en lieux clos et couverts sont interdits jusqu’au 31 mars inclus. La Louvière ne va pas aussi loin que la ville de Mons, qui fait fermer toutes ses salles et théâtres dès demain jusqu’au 3 avril.

Une série d’événements sont reportés, tel que la coupe de Belgique de Water-polo.